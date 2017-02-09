Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2017, 19:31

Политика

Трамп раскритиковал сенатора Маккейна за неумение побеждать

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Дональд Трамп заявил, что сенатор-республиканец Джон Маккейн не должен высказывать свое мнение об успешности миссии американских военных в Йемене. Свою точку зрения он опубликовал в аккаунте в Twitter.

Президент США говорил о рейде, который провел спецназ 29 января, когда был убит один из членов отряда, старшина Уильям Райан Оуэнс. Сообщалось и о гибели местных мирных жителей.

Центральное командование Вооруженных сил Штатов (СЕНТКОМ) заявило, что военные ликвидировали 14 боевиков, включая главарей группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в беседах со СМИ. Это лишь подбадривает врага! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать", – написал Трамп.

Ранее Маккейн заявил о том, что не считает проведенный рейд в Йемене успешным. Он обосновал свое мнение потерей американского военнослужащего. Президент же заявил, что миссия была успешной.

Мнения Дональда Трампа и сенатора Джона Маккейна расходятся по целому ряду вопросов. В конце января президент США обвинил этого сенатора и его коллегу Линдси Грэма в попытке развязать Третью мировую войну. Так он ответил на их совместное заявление, в котором они выразили обеспокоенность новой миграционной политикой.

Кроме того, Джон Маккейн и группа сенаторов планировали представить законопроект, усложняющий Трампу процесс снятия санкций с России.

Дональд Трамп жизнь в мире Йемен Джон Маккейн

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика