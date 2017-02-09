Трамп раскритиковал сенатора Маккейна за неумение побеждать

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Дональд Трамп заявил, что сенатор-республиканец Джон Маккейн не должен высказывать свое мнение об успешности миссии американских военных в Йемене. Свою точку зрения он опубликовал в аккаунте в Twitter.

Президент США говорил о рейде, который провел спецназ 29 января, когда был убит один из членов отряда, старшина Уильям Райан Оуэнс. Сообщалось и о гибели местных мирных жителей.

Центральное командование Вооруженных сил Штатов (СЕНТКОМ) заявило, что военные ликвидировали 14 боевиков, включая главарей группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в беседах со СМИ. Это лишь подбадривает врага! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать", – написал Трамп.

Ранее Маккейн заявил о том, что не считает проведенный рейд в Йемене успешным. Он обосновал свое мнение потерей американского военнослужащего. Президент же заявил, что миссия была успешной.