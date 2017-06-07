Форма поиска по сайту

07 июня 2017, 11:21

Политика

Процедуру импичмента Трампа планируют запустить в конгрессе США

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Член палаты представителей конгресса Эл Грин планирует запустить процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает The Hill.

В своем обвинительном заключении Грин сосредоточился на увольнении директора ФБР Джеймса Коми. По мнению конгрессмена, его освободили от должности, потому что он вел расследование о российском вмешательстве в выборы президента США.

Грин собирается представить обвинения против Трампа 7 июня.

Ранее сообщалось, что муниципалитеты десяти американских городов пытаются оказать давление на своих представителей в конгрессе, чтобы начать процедуру импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Импичмент также поддерживают Бруклин, Амхерст, Пелэм и Леверетт, а также Лос-Анджелес, Ричмонд и Чикаго.

Призывы городских советов носят исключительно декларативный характер. Инициировать импичмент может лишь палата представителей по рекомендации юридического комитета.

