Процедуру импичмента Трампа планируют запустить в конгрессе США

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn
Член палаты представителей конгресса Эл Грин планирует запустить процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает The Hill.
В своем обвинительном заключении Грин сосредоточился на увольнении директора ФБР Джеймса Коми. По мнению конгрессмена, его освободили от должности, потому что он вел расследование о российском вмешательстве в выборы президента США.
Грин собирается представить обвинения против Трампа 7 июня.
Импичмент также поддерживают Бруклин, Амхерст, Пелэм и Леверетт, а также Лос-Анджелес, Ричмонд и Чикаго.
Призывы городских советов носят исключительно декларативный характер. Инициировать импичмент может лишь палата представителей по рекомендации юридического комитета.