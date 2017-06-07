Процедуру импичмента Трампа планируют запустить в конгрессе США

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Член палаты представителей конгресса Эл Грин планирует запустить процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает The Hill.

В своем обвинительном заключении Грин сосредоточился на увольнении директора ФБР Джеймса Коми. По мнению конгрессмена, его освободили от должности, потому что он вел расследование о российском вмешательстве в выборы президента США.

Грин собирается представить обвинения против Трампа 7 июня.