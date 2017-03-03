Трамп назвал охотой на ведьм нападки Демпартии США на министра юстиции

Фото: ТАСС/Emily Molli

Нападки Демократической партии США на министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса – это охота на ведьм, заявил Дональд Трамп, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, демократы потеряли связь с реальностью после проигрыша на выборах. Настоящую опасность представляют утечки секретной и важной информации.

Президент США назвал Сешнса "честным человеком". Трамп уточнил, что генпрокурор верно отвечал на все вопросы, возможно некоторые его ответы могли быть сформулированы точнее, но не более того.

Заявление главы Белого дома относится к слушаниям в юридическом комитете Сената Конгресса США. Там рассматривали кандидатуру Сешнса после того, как Трамп выдвинул его на пост главы минюста.

Сешнс в ходе слушаний заявил, что у него не было контактов с должностными лицами России в ходе прошлогодней избирательной кампании. Однако в среду газета The Washington Post (WP) сообщила, что в июле и сентябре у Сешнса состоялись встречи с послом России в США Сергеем Кисляком.