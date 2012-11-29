Непогода осложнила работу столичных аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство задержанных в столичном аэропорту "Домодедово" рейсов вылетели. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 2 часов ночи в "Домодедово" задерживалось более 80 рейсов, сейчас задерживается менее десяти.

Как пояснил представитель пресс-службы аэропорта, задержка рейсов произошла из-за сложных метеоусловий в Московском регионе.

Напомним, сегодня ночью снегопад осложнил работу также и в двух других столичных аэропортах. Из "Внукова" не могли вылететь около тридцати самолетов. Онлайн табло аэропорта "Шереметьево" сообщало о задержке восьми рейсов.

Снегопад осложнил работу столичных аэропортов

Ранее ГУ МЧС России по Московской области объявило штормовое предупреждение в ночь на четверг в связи с сильным ветром, снегопадом и метелью.

По прогнозам метеорологов, в столичном регионе ожидаются обильные снегопады, которые будут сопровождаться снижением температуры воздуха и сильным ветром (9-12 метров в секунду с порывами до 15—20 метров в секунду).

Ожидается, что снегопад в столице будет идти до субботы. При этом в пятницу ожидается ледяной дождь.

В общей сложности выпадет месячная норма осадков, сугробы достигнут полуметровой высоты. По прогнозам, этот снегопад в Москве может стать самым сильным за последние 50 лет.