Багаж группы Roxette в Домодедове могли вскрыть экспедиторы

"Вечер": В Домодедове выяснили, кто мог вскрыть багаж группы Roxette

В аэропорту Домодедово выяснили, кто мог вскрыть багаж группы Roxette. Подозреваются экспедиторы, сопровождавшие багаж знаменитостей, передает канал "Москва 24".

О том, что в их вещах покопались, сами музыканту поняли, увидев фотографии в интернете. Кто-то решил похвастаться, что трогал инструменты и личные вещи знаменитостей. И выложил фото в Facebook.

В Домодедове тут же начали проверку по факту вскрытия багажа. "Вещи были сфотографированы сотрудниками сопровождающей компании еще до их передачи в грузовой терминал аэропорта. Видимо, экспедиторы оказались больше поклонниками, чем профессионалами. Аэропорт Домодедово потребует незамедлительного увольнения сотрудников, допустивших некорректные действия по отношению к клиентам", - заявил управляющий директор Домодедова Денис Нуждин.

Однако некоторые конспирологи утверждают, что вся эта история - всего лишь пиар-ход шведской группы, которая больше не находится на пике популярности.

Напомним, во вторник музыканты начали свой тур по России. Начали они с Владивостока. Всего в гастрольный тур вошли 11 российских городов, среди них — Красноярск, Новосибирск, Магнитогорск, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург и Москва.