Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября 2013, 12:23

Регионы

В столичных аэропортах задерживаются несколько рейсов

В Домодедово задерживаются более 10 рейсов

В московских аэропортах Домодедово и Внуково задерживаются более 10 рейсов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в Домодедово это связано с утренним происшествием в аэропорту - там за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет. Компания-перевозчик заявила, что при посадке были плохие метеоусловия.

Во Внуково же расчищают взлетно-посадочные полосы – техникам нужно было 20 минут, в течение которых самолеты не должны были взлетать или садиться.

Напомним, синоптики обещают 28 ноября снег с дождем и потепление до +2 градусов, но ночью похолодает и на дорогах образуется гололед.

Домодедово аэропорт Внуково взлетно-посадочная полоса авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика