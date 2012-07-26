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Происшествия

26 июля 2012, 18:07

Утверждено обвинение по делу о теракте в Домодедово

Домодедово аэропорты суды Генеральная прокуратура РФ теракты

ИТАР-ТАСС

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу о теракте в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Исламу и Илезу Яндиевым, Ахмеду Евлоеву и Баширу Хамхоеву выдвигаются обвинения по статьям " участие в преступном сообществе", "бандитизм", " террористический акт", " убийство двух и более лиц с особой жесткостью,", "незаконный оборот оружия", "незаконное изготовление оружия" и по другим статьям.

Сейчас дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Доку Умаров, Аслан Бютукаев, Руслан Альтемиров и другие соучастники теракта объявлены в международный розыск.

24 января 2012 в московском международном аэропорту "Домодедово" произошел террористический акт, в ходе которого погибли 37 человек, еще 172 получили ранения.

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