Утверждено обвинение по делу о теракте в Домодедово

ИТАР-ТАСС

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу о теракте в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Исламу и Илезу Яндиевым, Ахмеду Евлоеву и Баширу Хамхоеву выдвигаются обвинения по статьям " участие в преступном сообществе", "бандитизм", " террористический акт", " убийство двух и более лиц с особой жесткостью,", "незаконный оборот оружия", "незаконное изготовление оружия" и по другим статьям.

Сейчас дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Доку Умаров, Аслан Бютукаев, Руслан Альтемиров и другие соучастники теракта объявлены в международный розыск.

24 января 2012 в московском международном аэропорту "Домодедово" произошел террористический акт, в ходе которого погибли 37 человек, еще 172 получили ранения.