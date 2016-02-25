СК проверит обстоятельства смерти пассажира в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные следователи начали проверку по факту смерти пассажира в аэропорту Домодедово. Мужчина скончался в ходе посадки в самолет Москва – Симферополь, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

56-летний мужчина почувствовал себя плохо при подготовке воздушного судна к взлету. Пассажир следовал в Симферополь после прохождения лечения в госпитале.

По предварительным данным, причиной смерти пассажира стала острая сердечная недостаточность. Назначено судебно-медицинское исследование тела.

Следствие намерено дать оценку действиям медицинских служб аэропорта. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате инцидента вылет самолета был задержан на 2 часа 48 минут.