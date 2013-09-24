Аэропорт Домодедово с Москвой соединит скоростная трамвайная линия

Фото: ИТАР-ТАСС

Между аэропортом Домодедово и Москвой построят скоростную трамвайную линию по маршруту "аэропорт Домодедово - станция метро "Домодедовская". Об этом говорится в пресс-релизе компании "Домодедово Транс Девелопмент".

На данный момент завершена подготовка решений по размещению инфраструктурных объектов линии в частности рельсового полотна, депо "Домодедовское", транспортно-пересадочного узла "Чурилково", остановочных пунктов по маршруту.

Общая протяженность линии составит 25 километров, стоимость работ – 14,3 миллиарда рублей.

Реализация проекта осуществляется на основе государственно-частного партнерства: 40 процентов – бюджетные средства, 60 процентов – внебюджетные.

В ближайшее время компания направит предпроектную документацию и план работ по проекту на рассмотрение в Минтранс России, Росавтодор, ФКУ "Центравтомагистраль", АНО "Дирекция Московского транспортного узла", правительство Москвы и области для согласования.