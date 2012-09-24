В "Домодедово" проверяют подозрительную женскую сумку

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции проверяют на наличие взрывчатки бесхозную сумку, которая была обнаружена в понедельник днем на территории сектора "В" в аэропорту "Домодедово".

"Сумку обследовали три собаки. Две из них подали знак, что в сумке может находиться опасный предмет", - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

При этом, газоанализатор, с помощью которого стражи порядка также проверили сумку, наличия в ней взрывчатых веществ не показал. "О находке сообщено в дежурную часть ФСБ", - сообщил РИА Новости представитель полиции.

Место находки сейчас оцеплено.

По предварительным данным, на работе аэропорта инцидент не отразился.

Напомним, теракт произошел в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека, среди которых были россияне и иностранцы.