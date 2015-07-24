СКР нашел собственников аэропорта Домодедово – Бастрыкин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет России (СКР) установил собственников московского аэропорта "Домодедово", поиски которых продолжались с января 2011 года, когда произошел теракт. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу СКР Александра Бастрыкина.

"Наконец, нашли собственников аэропорта Домодедово. Они никуда не скрывались, они были в Москве, их имена всем известны", – отметил Бастрыкин на коллегии ведомства.

Однако имена владельцев так и не были раскрыты. По словам Бастрыкина, следователи намерены добиваться от них возмещения ущерба, который был нанесен в результате теракта.

В начале июня сообщалось, что СКР возбудил дела против ряда бывших руководителей аэропорта. Так, под следствием оказались бывший глава Российского представительства компании "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" Светлана Тришина, бывший управляющий директор ЗАО "Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити" Андрей Данилов, бывший директор аэропортового комплекса Вячеслав Некрасов, а также "иные неустановленные лица из числа фактических владельцев предприятий аэропортового комплекса "Домодедово".

Тогда же официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что следователи проверяют информацию о том, что в число фактических собственников "Домодедово" входят бизнесмен Валерий Коган и миллиардер из списка Forbes Дмитрий Каменщик.

Напомним, 24 января 2011 года в 16.32 в зале прилетов международного терминала "Домодедово" прогремел взрыв. 37 человек погибли, еще 172 получили травмы. Чтобы эвакуировать людей с места взрыва, спасателям пришлось разбирать кирпичную стену.

По версии следствия, смертник привел в действие размещенное на поясе самодельное взрывное устройство мощностью от 3 до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами, а его помощники помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали пояс со взрывчаткой и выбрали место совершения теракта.

После теракта Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, потребовал выявить конечных владельцев "Домодедово". Через несколько месяцев СКР признал, что ему не удалось установить собственников аэропорта.

В 2013 году "Домодедово" официально назвало своим бенефициаром Дмитрия Каменщика. Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал перевести всех участников проектов по развитию Московского авиаузла в российскую юрисдикцию и раскрыть их владельцев.