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Происшествия

23 января 2015, 12:02

Командир Ту-154 получил три года условно за гибель двух пассажиров

Домодедово авиа катастрофы суды авария

Фото: ТАСС

В пятницу Домодедовский городской суд Подмосковья приговорил пилота "Дагестанских авиалиний" Закаржи Закаржаева к трем годам условного заключения и сразу освободил от наказания по амнистии, сообщает Агенство "Москва".

Согласно материалам дела, 4 декабря 2010 года Закаржаев управлял самолетом Ту-154 (рейс Москва-Махачкала). Лайнер вылетел из Внуково, однако вскоре из-за ошибки техника отключились два двигателя из четырех. Пилот совершил жесткую посадку рядом с аэропортом Домодедово, при приземлении судно столкнулось с забором.

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В результате два пассажира погибли, 72 человека получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту было 163 пассажира и семь членов экипажа.

Накануне Домодедовский городской суд признал Закаржи Закаржаева виновным в нарушении правил эксплуатации воздушного судна, ему грозило до 7 лет лишения свободы. Сам пилот свою вину не признал.

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