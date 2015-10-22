Две авиабомбы найдены в лесу подмосковного Домодедова

Житель подмосковного Домодедова обнаружил в лесу два боевых снаряда, сообщили m24.ru в пресс-службе областного главка МВД России.

"В 15.30 в полицию поступило сообщение от жителя Домодедова о том, что во время прогулки с дочерью он обнаружил в лесу два неизвестных боевых снаряда", – рассказали в полиции.

По предварительным данным, найденные снаряды являются авиабомбами времен Великой Отечественной войны. Вес каждой около 150 килограммов, длина 140–160 сантиметров. Прибывшие на место сотрудники полиции выставили оцепление района.

Сотрудники МЧС и саперы приняли решение приступить к разминированию и утилизации снарядов утром в пятницу. До этого момента полицейские сохранят оцепление района обнаружения боеприпасов.

В Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

Напомним, в сентябре на западе Москвы в ходе строительства эстакады и переносу линии электропередач был обнаружен снаряд диаметром 38 миллиметров времен Великой Отечественной войны.

Снаряд был обнаружен в строительном котловане, предназначенном для многогранной опоры.

А в августе на чердаке дома № 56 на Мытной улице были обнаружены три минометных боеприпаса. Полиция и сотрудники МЧС эвакуировали людей, на место ЧП приезжали саперы.