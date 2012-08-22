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Происшествия

22 августа 2012, 11:30

Продлен арест обвиняемым в теракте в Домодедово

Домодедово суды теракты Мособлсуд

Вести.ру

Московский областной суд продлил на полгода срок ареста предполагаемым организаторам теракта в аэропорту "Домодедово".

"На предварительном слушании суд продлил арест Исламу Яндиеву, Илезу Яндиеву, Баширу Хамхоеву и Ахмеду Евлоеву до 31 января 2013 года", - сообщил РАПСИ представитель суда.

Напомним, предварительные слушания 20 августа прошли в закрытом режиме. На них было принято решение засекретить судебный процесс по данному уголовному делу. Слушания по существу начнутся 27 августа и также будут закрытыми.

Адвокат Башира Хамхоева Татьяна Окушко сообщила, что защита будет обжаловать закрытие процесса. По ее словам, это нарушает права подзащитных. Также Татьяна Окушко отметила, что Хамхоев свою вину не признает.

Террорист-смертник Магомед Евлоев 24 января 2011 года взорвал себя в аэропорту "Домодедово". В результате погибли 37 и пострадали 172 человека.

Обвинение считает, что подсудимые помогли Евлоеву приехать в Москву, сняли ему квартиру, передали "пояс смертника" и выбрали место совершения теракта. Сам теракт предположительно был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым, в подчинении которого находились подозреваемые. Мужчины обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых "убийство".

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