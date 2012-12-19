Аэропорт Домодедово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский аэропорт Домодедово назвал самые пунктуальные авиакомпании по результатам ноября 2012 года в восьми различных категориях, в зависимости от частоты рейсов и пассажиропотока.

Самым точным в выполнении своих обязательств перевозчиком в первой категории стала "Трансаэро". "ЮТэйр", "Саратовские авиалинии" и "Тулпар Эйр" лидируют в своих группах.

Среди зарубежных авиаперевозчиков самыми пунктуальными стали Lufthansa, Swiss, Iberia и Vueling, сообщает пресс-служба аэропорта.

Домодедово составляет подобный рейтинг компаний-партнеров каждый месяц вот уже более пяти лет. Аэропорт является крупнейшим в России по пассажиропотоку, только за 2011 год он обслужил 25 701 610 человек.

При этом, согласно ежегодному опросу независимой исследовательской компании Skytrax Research, Домодедово третий год подряд сохраняет позицию лучшего аэропорта Восточной Европы по качеству обслуживания.