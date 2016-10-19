Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2016, 10:12

Регионы

Новые платформы для аэроэкспрессов откроют в аэропорту Домодедово

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Новые платформы для аэроэкспрессов могут появиться до конца осени в аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что планируется открыть две новые платформы с навесом. Работы ведутся в рамках программы по реконструкции инфраструктуры.

До этого ввели в эксплуатацию терминал "Аэроэкспресс" на Павелецком вокзале. Компания также планирует открыть терминал в Домодедове.

Накануне исполнительный директор перевозчика Валерий Федоров сообщил, что цена билетов на аэроэкспрессы в 2017 году останется на прежнем уровне.

Домодедово аэропорты платформы аэроэкспрессы ж/д и вокзалы авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика