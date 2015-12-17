Новая цена доллару и федеральный бюджет на 2016 год

Фото: m24.ru

ФРС назначила доллару новую цену

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду вечером объявил о повышении размера базовой процентной ставки с 0-0,25 до 0,25-0,5 процента, пишет "Коммерсант". Решиться на первое за почти десять лет увеличение ключевого индикатора регулятору позволили хорошие данные по инфляции и рынку труда США. Ожидавшееся решение ФРС вчера не стало причиной резких колебаний на рынках, поскольку уже учтено ими, хотя цены на нефть усилили снижение. Однако повышение цены доллара означает, что развивающимся рынкам стоит готовиться к усилению оттока капитала и ослаблению национальных валют.

Россияне одобряют антитурецкие санкции

Треть россиян, по данным ВЦИОМа, считают недостаточными меры, которыми Россия ответила Турции за сбитый российский бомбардировщик, сообщает "Коммерсант". Более половины считают их "такими, какими нужно", хотя понимают, что ответные санкции могут обернуться ростом цен на продукты и товары. При этом конкретные санкции – запрет на ввоз турецких товаров, продажу туров в Турцию, приостановку безвизового режима и отмену чартерных авиаперевозок между двумя странами – поддерживают по 80 процентов граждан.

На фоне кризиса у населения растет доверие к наличным

Кризис внес коррективы в попытки властей популяризировать безналичные расчеты, передает "Коммерсант". Граждане стали больше доверять наличным: если раньше таких была четверть, то теперь больше трети, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт. Тренд будет временным, надеются эксперты рынка платежей.

"Российская газета" опубликовала закон о федеральном бюджете на 2016 год

"Российская газета" опубликовала закон о федеральном бюджете на 2016 год. Он рассчитан на один год, впервые за последние восемь лет. Ранее бюджеты верстались сразу на трехлетку. Параметры, которые будут влиять на наполнение казны, остались теми же, что и планировалось, однако финансирование социальных программ решено увеличить.

Счет за электричество в 2016 году вырастет у каждого четвертого россиянина

Россияне, которые не выключают свет, выходя из комнаты, в следующем году будут платить больше за электричество, пишет "Российская газета". Причина – введение нового дифференцированного тарифа для населения, предполагающего разную стоимость киловатт-часа в зависимости от объемов потраченной электроэнергии. Пока реформа существует лишь на бумаге и условия тарифов еще будут обсуждаться. Вступление закона в силу запланировано на 1 июля 2016 года.

Предлагается ввести административное наказание за жестокое обращение с животными

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать наказание за жестокое обращения с животными мягким, но неотвратимым, сообщает "Российская газета". К мучителям зверья, как предполагается, будут применять не уголовную статью, а нормы Кодекса об административных правонарушениях. Штрафы будут мягче, чем в Уголовном кодексе. Зато привлечь злого человека к ответу, по замыслу авторов инициативы, станет легче.

За издевательства над животным в первый раз будет грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей. Человек, пойманный на садистских развлечениях второй раз заплатит от пяти до десяти тысяч рублей или сядет до 15 суток. Такие санкции предусмотрены в статье 20.34 "Жестокое обращение с животными", которую предлагается внести в КоАП. В пояснительной записке, кстати, говорится о планируемой декриминализации уголовного законодательства. Из этого можно понять, что уголовную статью за кошачьи слезинки могут отменить. Правда, в самом законопроекте такого нет.

АФК "Система" и "Группа ЛСР" вместе купят южный участок ЗИЛа

АФК "Система" и "Группа ЛСР" победили в конкурсе на право застройки южного участка московской промзоны ЗИЛа, предложив за объект 34,2 миллиарда рублей, передает РБК. До 2022 года они построят там 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Как заработать на распознавании лиц клиентов

Предприниматель Александр Ханин создал алгоритм распознавания лиц, который помогает банкам бороться с мошенничеством. Об этом сообщает РБК. В 2015 году Ханин заработал на этом 33 миллиона рублей.

"Аэрофлот" с марта начнет летать из Домодедово

В продаже у агентств появились билеты на рейсы "Аэрофлота" из аэропорта Домодедово, пишут "Ведомости". Отсюда авиакомпания будет летать в Калининград, Пермь, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи.

Концессионные соглашения с московскими аэропортами могут заключить в 2017 году

Концессионные соглашения с московскими аэропортами для развития аэродромной инфраструктуры (принадлежит государству и сдается аэропортам в аренду) вряд ли будут подписаны раньше чем через год, считает начальник управления АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Евгений Глумов. Об этом он сказал в среду на заседании подкомиссии по авиационным перевозкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передают "Ведомости".