В аэропорту Домодедово не будут отменять досмотр на входах в терминалы

Аэропорт Домодедово не планирует менять работу системы безопасности на входах в терминалы, сообщили M24.ru в пресс-служба аэропорта.

"Никаких обсуждений об изменении работы системы безопасности на входных группах в терминал не проводилось", – заявили в пресс-службе аэропорта.

Ранее глава управления авиационной коммерции аэропорта Максим Шишко заявил, что в аэропорту Внуково могут отменить досмотровый контроль на входах в терминалы. Это предложение сейчас обсуждает руководство аэропорта.

"Создается возможность ухода от досмотра на входе в терминалы. Коллеги из Домодедово также это обсуждали, чем закончится это обсуждение – пока не понятно", – сказал Шишко.

По его словам, в аэропорту ведется активная работа по улучшению навигации в терминалах.

Напомним, московские аэропорты Внуково и Шереметьево недавно выступили за возвращение курительных комнат в терминалы.

Многие пассажиры выражают недовольство отсутствием таких комнат, другие озабочены тем, что люди курят вне отведенных для этого мест.

"Если пассажиры курящие, они будут искать место для курения, а так как специального места нет, они выбирают туалеты или даже комнаты матери и ребенка, потому что они закрываются изнутри", – сказала Елена Крылова.

Она отметила, что во Внукове были комнаты, оснащенные современным дымопоглощающим оборудованием. "Мы просим цивилизованно вернуть те комнаты, которые у нас были, и дать возможность людям, как в европейских аэропортах, курить в специально отведенных местах", – заключила Крылова.