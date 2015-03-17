Сегодня в СМИ: госсподдержка автопрома и застройка Домодедова

Фото: M24.ru

Высокопоставленный чиновник Минобороны арестован по подозрению во взятках

В Минобороны произошел первый громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался высокопоставленный чиновник, занявший свой пост после того, как ведомство возглавил Сергей Шойгу, пишет "Коммерсантъ".

В Москве был задержан, а затем арестован Александр Горшколепов, заместитель начальника департамента имущественных отношений - подразделения, которым ранее руководила Евгения Васильева. Горшколепову инкриминируются несколько эпизодов получения взяток.

Правительство начнет субсидировать автокредиты и лизинг

После резкого снижения эффективности господдержки автопрома за счет программы утилизации Минпромторг решился расширить спектр госсубсидий, сообщает "Коммерсантъ".

Министр Денис Мантуров признал, что правительству предложено выделить еще 3,5 миллиарда рублей на программы льготного кредитования и операционного лизинга. По ставкам кредитов и платежам за лизинг может быть субсидировано 2/3 от ключевой ставки ЦБ - примерно 9,3%. Дополнительные средства на утилизацию сократятся вдвое - на 5 миллиардов рублей.

Регионы могут получить право устанавливать свои надбавки к штрафам ГАИ

Новый законопроект предлагает дать право регионам устанавливать надбавки к действующим штрафам за нарушения правил дорожного движения, передает "Российская газета".

Если в какой-нибудь области сочтут, например, что местные лихачи особо опасны во время обгонов, там смогут увеличить штрафы за обгон. Или превышение скорости, если какой-то край сильнее всего страдает именно от этого.

Россияне забирают валюту из банков

Доля счетов в иностранной валюте у российских банков с начала прошлого года выросла почти вдвое: с 19,4 до 35,7% на 1 февраля 2015 года от всей безналичной денежной массы, пишут "Ведомости".

Рост счетов в валюте обеспечил в основном корпоративный сектор – доля валютных счетов у компаний удвоилась до 41,3% на 1 февраля.

Coalcо построит свыше 14 миллионов квадратных метров жилья в Домодедове

Сoalco поменяла концепцию застройки территории в Домодедовском районе Подмосковья: компания хочет возвести здесь в общей сложности свыше 14 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщают "Ведомости".

Пока это больше концепция: весь проект такой площади на градостроительном совете области не рассматривался, заявил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.