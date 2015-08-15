Самолет с треснувшим лобовым стеклом экстренно сел в Домодедове

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В аэропорту Домодедово экстренно сел самолет "Туркменских авиалиний" с трещиной в лобовом стекле. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Лайнер вылетел из Пулкова и летел в Ашхабад. Однако в полете пилоты обнаружили трещину и приняли решение посадить самолет в Домодедове.

На борту находилось около 70 пассажиров и десять членов экипажа.

Напомним, днем в среду в Домодедове приземлился самолет авиакомпании "Россия" с отказавшим двигателем. Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Неделей ранее также в Домодедове сел Boeing с отказавшим двигателем. На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров.