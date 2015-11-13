Аэропорт Домодедово вернул туристам из Египта 40% багажа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 7,5 тысячи мест багажа авиапутешественников, вернувшихся из Египта в Россию, обработано специалистами Домодедова в период с 9 по 13 ноября. Из них 3 тысячи единиц уже выдано пассажирам, сообщили m24.ru в пресс-службе аэропорта.

1800 путешественников получили сумки и чемоданы на руки в терминале аэропорта и 1150 единиц багажа отправлено рейсами в регионы через доставку "Почтой России".

Для обеспечения бесперебойной работы по обработке и сортировке багажа, а также консультаций пассажиров по вопросам выдачи грузов было привлечено более 200 специалистов. А для транспортировки сумок и чемоданов задействовано более 40 единиц спецтехники.

Кроме того, 10 и 12 ноября были задействованы два грузовых самолета авиационно-транспортной компании "Волга-Днепр", которые доставили 160 тонн багажа (примерно 5000 мест) пассажиров.

В аэропорты Москвы с момента приостановки полетов в Египет доставлено около 470 тонн багажа российских туристов, покинувших арабскую республику.

Ранее 24.ru сообщало, что багаж российских туристов из Египта будет доставляться отдельно от пассажиров. Им разрешено перевести только ручную кладь весом до 10 килограмм. С собой на борт разрешается проносить только лекарства первой необходимости, детское питание и наиболее востребованные личные вещи.

Багаж регистрируется наземными службами аэропорта и хранится в специально отведенных местах до последующей транспортировки. Ее осуществляют специальные рейсы. О том, что багаж прибыл, пассажиров известят звонком или смс-сообщением.

Получить информацию о вариантах возвращения домой и порядке получения доставленного в аэропорт Внуково багажа, позвонив в call-центр МЧС России по телефонам: 8-800-100-40-61 (для звонков из России), +7-499-995-57-26 (для звонков из других стран).

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.