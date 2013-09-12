Московский аэропорт Домодедово назвал имя своего владельца

Собственником аэропорта Домодедово оказался Дмитрий Каменщик

Московский аэропорт Домодедово назвал имя конечного собственника предприятия. Им оказался председатель совета директоров авиаузла Дмитрий Каменщик.

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что государство планирует инвестировать значительные средства в развитие Московского авиационного узла.

Однако существует условие для получения инвестиций – все участники проектов должны находиться в российской юрисдикции и их конечные собственники должны быть известны.

"В этой связи считаем необходимым опубликовать информацию о том, что предприятия осуществляющие аэропортовую деятельность в Домодедово в соответствии с сертификатами и лицензиями национального образца, находятся в российской юрисдикции, а их конечным собственником является гражданин РФ Дмитрий Каменщик", - сообщили в пресс-службе.

Из трех аэропортов Московского авиаузла имя владельца не называл только Домодедово.

Внимание к руководству аэропорта Домодедово было приковано после теракта в январе 2011 года. Тогда генпрокуратура установила, что управление комплексом осуществляют иностранные компании. Однако конечных владельцев определить так и не удалось.