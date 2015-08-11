Брошенный в Домодедове ребенок родился мертвым – СК

Брошенный в Домодедове младенец родился мертвым

Ребенок, найденный в аэропорту Домодедово, появился на свет мертвым во время преждевременных родов, сообщает телеканал "Москва 24".

Как уточнили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, ребенок родился мертвым примерно на седьмом месяце беременности (32–34 недели). По предварительным данным, у него было поражение внутренних органов.

Тем не менее, остается неясным, что побудило мать новорожденного оставить его в мусорном контейнере туалета, где его и нашла уборщица.

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. В женском туалете терминала внутренних вылетов аэропорта Домодедово было обнаружено тело новорожденного ребенка. Чуть позже правоохранительные органы задержали женщину 1991 года. Личность матери, которая ожидала рейса из Москвы в Тюмень, удалось установить после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Что такое "бэби-боксы"

В настоящее время она находится в городской больнице Домодедова. Ей оказывается медицинская помощь. Тем временем, Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела.

Напомним, столичные власти рассмотрят возможность установки в городе "бэби-боксов" для младенцев-отказников, где родители смогут анонимно их оставить. Соответствующее обращение в мэрию направил федеральный социальный проект "Колыбель надежды".

"Бэби-бокс" – специально оборудованное место при медицинском учреждении, где женщина может анонимно оставить младенца, не подвергая его жизнь опасности. "Бэби-бокс" похож на большое окно, которое можно открыть и положить ребенка внутрь. В течение 30 секунд после этого двери бокса блокируются и информация о ребенке поступает в дежурную часть больницы.