09 октября 2016, 15:08

Регионы

Самолет из Греции благополучно приземлился в Домодедове без стойки шасси

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет, летевший в Москву из Ираклиона, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИАМО с ссылкой на представителя воздушной гавани.

Перед посадкой боинг 737-800 авиакомпании NordStar осуществил предварительный проход через полосу для оценки ситуации со стороны специалистов аэропорта. В аэропорту привели в готовность все специальные силы и средства, в том числе так называемую "пенную подушку".

Неисправность стойки шасси обнаружили во время полета. На борту лайнера было порядка 220 пассажиров.

Домодедово самолеты ЧП рейсы авиа и аэропорты

