Пакет, обнаруженный вблизи "Домодедово", угрозы не представляет

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция не обнаружила взрывчатых веществ в бесхозном пакете вблизи аэропорта "Домодедово".

"В пакете не обнаружены вещества, представляющие угрозу безопасности граждан", – сказал РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Напомним, ранее сообщалось, что у автовокзала рядом с аэропортом "Домодедово" обнаружен пакет с тротиловыми шашками. На подозрительный пакет около выхода номер 3 автовокзала обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

На месте происшествия работали специалисты транспортной полиции и взрывотехники.