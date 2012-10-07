Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2012, 15:28

Регионы

Пакет, обнаруженный вблизи "Домодедово", угрозы не представляет

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция не обнаружила взрывчатых веществ в бесхозном пакете вблизи аэропорта "Домодедово".

"В пакете не обнаружены вещества, представляющие угрозу безопасности граждан", – сказал РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Напомним, ранее сообщалось, что у автовокзала рядом с аэропортом "Домодедово" обнаружен пакет с тротиловыми шашками. На подозрительный пакет около выхода номер 3 автовокзала обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

На месте происшествия работали специалисты транспортной полиции и взрывотехники.

Домодедово аэропорты МВД РФ чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика