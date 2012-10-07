Пакет, обнаруженный вблизи "Домодедово", угрозы не представляет

Фото: ИТАР-ТАСС
Полиция не обнаружила взрывчатых веществ в бесхозном пакете вблизи аэропорта "Домодедово".
"В пакете не обнаружены вещества, представляющие угрозу безопасности граждан", – сказал РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Напомним, ранее сообщалось, что у автовокзала рядом с аэропортом "Домодедово" обнаружен пакет с тротиловыми шашками. На подозрительный пакет около выхода номер 3 автовокзала обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.
На месте происшествия работали специалисты транспортной полиции и взрывотехники.