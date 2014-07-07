В аэропорту Домодедово установят сканер для выявления наркокурьеров

Фото: m24.ru

В Домодедово в ближайшие дни будет установлен сканер для выявления наркокурьеров. Об этом ИТАР-ТАСС рассказал руководитель отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни аэропорта Юрий Черкашин.

"В прошлом году у нас проходило тестирование специальной аппаратуры, которая осуществляет сканирование человека как внешнее, так и внутриполостное. Доля излучения там минимальная, предельно допустимая, так что вреда для человека нет", - рассказал он.

По его словам, в ходе испытаний аппаратов разных производителей за полгода были задержаны около десятка наркокурьеров. В одном случае таможенникам даже удалось обнаружить провозимые бриллианты. По результатам тестирования выбран наиболее оптимальный аппарат, который уже в ближайшие дни будет установлен.

Черкашин добавил, что за основу сканера был взят аппарат, который создавался для рудников по добыче алмазов в Южной Африке, чтобы люди, работающие на копях, не выносили алмазы внутриполостным способом. По его словам, Домодедовский аэропорт всегда отличало число рейсов с наркокурьерами из Средней Азии.

"Рекордным был 2009 год, когда к нам героин просто валом шел: 80 уголовных дел, в том числе в отношении 72 "глотателей". Затем число задержаний стало снижаться. В 2012 году - 42 уголовных дела, в 2013 году - 31. Хотя по весу изымаемых наркотиков ситуация та же - по несколько десятков килограммов в год", - отметил представитель таможни. С января этого года сотрудники таможни Домодедово изъяли уже более 86 килограммов наркотиков.