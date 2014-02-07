Новую зону таможенного контроля открыли в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово открыли пять дополнительных коридоров таможенного контроля авиапассажиров, сообщает телеканал "Москва 24".
Это позволит увеличить пропускную способность почти вдвое. Для самой многочисленной категории пассажиров - это те, кто летит без декларируемого груза, теперь действует четыре линии досмотра.
"Ввод нового таможенного зала – один из этапов по увеличению терминальных мощностей аэровокзального комплекса Домодедово: в ближайшее время планируется расширить зону таможенного контроля до десяти каналов. Эти меры способствуют созданию наиболее благоприятных условий для пассажиров, прибывающих в Московский аэропорт Домодедово", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
