Новую зону таможенного контроля открыли в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово открыли новую зону таможенного контроля

В аэропорту Домодедово открыли пять дополнительных коридоров таможенного контроля авиапассажиров, сообщает телеканал "Москва 24".

Это позволит увеличить пропускную способность почти вдвое. Для самой многочисленной категории пассажиров - это те, кто летит без декларируемого груза, теперь действует четыре линии досмотра.

"Ввод нового таможенного зала – один из этапов по увеличению терминальных мощностей аэровокзального комплекса Домодедово: в ближайшее время планируется расширить зону таможенного контроля до десяти каналов. Эти меры способствуют созданию наиболее благоприятных условий для пассажиров, прибывающих в Московский аэропорт Домодедово", - рассказали в пресс-службе аэропорта.