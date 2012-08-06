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06 августа 2012, 16:36

Путин одобрил идею создания в Подмосковье России в миниатюре

Домодедово Владимир Путин парки Сергей Шойгу парк Россия власть

ИТАР-ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания нового ландшафтно-рекреационного комплекса "Россия" на территории Московской области, передает "Интерфакс".

Речь идет об общенациональном проекте по созданию музейного парка, на территории которого разместятся экспозиции всех регионов страны.

"Парк будет своего рода Россией в миниатюре. Такие проекты во многих странах реализованы, и они служат не только развлекательным, но и более серьезным целям - просветительским и воспитательным", - заявил Путин.

Новый парк планируется разместить в городском округе Домодедово. Это обеспечит ему транспортную доступность и посещаемость, а близость к аэропорту "Домодедово" даст уникальную возможность пассажирам при взлете и посадке наблюдать территорию парка с высоты птичьего полета.

По словам губернатора Московской области Сергея Шойгу, в парке будут показаны "все 17 млн кв. километров исторической природной и культурной мозаики, которая
составляет единый образ нашей страны".

Кроме того, в комплексе будет сафари-парк с воссозданной естественной средой обитания животных. По мнению Шойгу, он станет предметом национальной гордости, так как в сафари-парке во всем великолепии будет представлен животный мир
России.

Губернатор Подмосковья считает, что парк "Россия" станет одной из главных туристических достопримечательностей РФ.

Напомним, подобный парк под патронатом членов Российского географического общества начинали обустраивать еще в 30-е годы прошлого века в районе Всеволжска, однако все планы нарушила Великая Отечественная война.

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