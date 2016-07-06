Новый терминал "Аэроэкспресса" в Домодедове откроют к началу 2018 года

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Новый терминал компании "Аэроэкспресс" в аэропорту Домодедово планируется открыть к началу 2018 года, сообщил исполнительный директор компании-перевозчика Алексей Сорокин.

По его словам, строительство нового терминала – это третий этап развития инфраструктуры на Домодедовском направлении, передает Агентство "Москва".

Новый терминал будет построен с учетом требований для пассажиров с ограниченными возможностями. "Сегодня все наши терминалы позволяют обслуживать маломобильных пассажиров и пассажиров с нарушением слуха, весь накопленный опыт "Аэроэкспресс" использует и при строительстве терминала в аэропорту Домодедово", – сказал Сорокин.

Для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями приспособлен и один из головных вагонов новых двухэтажных поездов компании. В вагоне расположен специальный универсальный туалет для маломобильных пассажиров и пассажиров с маленькими детьми.

Внутреннее оформление терминала будет в фирменном стиле "Аэроэкспресса". В новом терминале будет продумана навигация, которая позволит пассажирам легко найти кассы, платформу отправления поездов и вход в сам аэропорт.

Сорокин добавил, что строительство двух платформ с навесом в аэропорту Домодедово компания планирует завершить к концу текущего года.

Компания "Аэроэкспресс" запустила программу скидок для пассажиров с 2016 года, по которой можно оплачивать билеты накопленными баллами по специальным ценам. Воспользоваться скидками смогут пассажиры, зарегистрировавшиеся на сайте aeroexpress.ru.

За каждую покупку через сайт компании на личном счете пассажира будут накапливаться бонусные баллы. Так, билет по тарифу "Стандарт" принесет пассажиру 50 баллов, а "Бизнес" или "Туда-Обратно" – 100 баллов.

При регулярных поездках на аэроэкспрессе и покупке билетов через сайт пассажир сможет приобретать билеты по специальным ценам. Если в личном кабинете накопилось 200 баллов, то билет по классу "Стандартный" обойдется на 50 процентов дешевле, а если 450 балов, то в один рубль.