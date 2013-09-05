Пассажиры Домодедово смогут проголосовать в аэропорту

Фото: ИТАР-ТАСС

8 сентября – в Единый день голосования – на территории аэропорта Домодедово будут работать два избирательных участка, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Таким образом, жители Подмосковья, а также гости и сотрудники аэропорта, не имеющие возможности проголосовать по месту жительства, смогут принять участие в выборах губернатора Московской области, так как аэропорт расположен на территории области.

В пассажирском терминале будут размещены специальные указатели, информирующие о местонахождении избирательных участков. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить общегражданский паспорт и открепительное удостоверение.

Безопасность и порядок на месте работы избирательных участков будут обеспечивать сотрудники полиции и собственной службы безопасности аэропорта.