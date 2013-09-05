Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября 2013, 16:01

Регионы

Пассажиры Домодедово смогут проголосовать в аэропорту

Фото: ИТАР-ТАСС

8 сентября – в Единый день голосования – на территории аэропорта Домодедово будут работать два избирательных участка, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Таким образом, жители Подмосковья, а также гости и сотрудники аэропорта, не имеющие возможности проголосовать по месту жительства, смогут принять участие в выборах губернатора Московской области, так как аэропорт расположен на территории области.

Ссылки по теме


В пассажирском терминале будут размещены специальные указатели, информирующие о местонахождении избирательных участков. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить общегражданский паспорт и открепительное удостоверение.

Безопасность и порядок на месте работы избирательных участков будут обеспечивать сотрудники полиции и собственной службы безопасности аэропорта.

Сайты по теме


Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика