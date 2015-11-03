Форма поиска по сайту

03 ноября 2015, 19:03

Регионы

В Домодедове задерживаются два рейса "Когалымавиа" в Египет

Задержанный самолет авиакомпании MetroJet вылетит в 18.00

Вылет двух самолетов Airbus А321 компании "Когалымавиа" в Египет задерживается из аэропорта Домодедово согласно данным онлайн табло аэропорта.

Первый рейс – в Хургаду должен был вылететь в 4.05, после чего вылет неоднократно откладывался. Рейсу назначили вылет в 18.00, однако как следует из сообщений онлайн-табло аэропорта, рейс задержан и самолет до сих пор не вылетел.

По данным агентства МИА "Россия сегодня", утром 3 ноября около 140 человек этого рейса разместили в гостинице за счет "Когалымавиа", около 60 человек от услуг гостиницы отказались.

Другой рейс в Шарм-эль-Шейх должен был вылететь в 17.15. Согласно данным онлайн табло, он задерживается до 19.45.

По словам заместителя генерального директора компании MetroJet Дмитрия Синицына, рейс задержался из-за проверок Ространснадзора после авиакатастрофы А321, принадлежавшему компании, передает телеканал "Москва 24".

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

