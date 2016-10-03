Арест с имущества Дмитрия Каменщика снят

Обеспечительный арест с одного миллиарда рублей, находящегося на счете аэропорта Домодедово, сняли, сообщает Агентство "Москва".

"Следственный комитет 21 сентября вынес постановление об отмене ареста на денежные средства на банковских счетах управляющей компании аэропорта Домодедово", – говорится в сообщении.

23 сентября стало известно о том, что уголовное дело в отношении владельца аэропорта Дмитрия Каменщика и других руководителей воздушной гавани прекращено. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующим основаниям.

24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово себя подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 37 и были ранены 172 человек.

Сторона обвинения считала, что к теракту привело введение руководством аэропорта новой системы досмотра, которая увеличила степень уязвимости.

Топ-менеджерам, а также совладельцу Домодедова Дмитрию Каменщику было предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В свою очередь Генеральная прокуратура настаивала на незаконности уголовного преследования фигурантов и избрания им какой-либо меры пресечения. По мнению надзорного ведомства, между действиями обвиняемых и гибелью людей в результате самоподрыва террориста-смертника нет причинно-следственной связи.

