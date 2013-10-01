Форма поиска по сайту

01 октября 2013, 10:59

Домодедово могут продать за 4,5 миллиарда долларов

Аэропорт Домодедово готовят к продаже до конца года

Владельцы аэропорта Домодедово ведут переговоры о его продаже. По некоторым данным, в переговорах участвуют структуры, представляющие интересы "Роснефти".

По словам одного из источников, около двух месяцев назад сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по продаже актива, но с тех пор сделка затормозилась.

Переговоры планируют завершить до конца года. Согласно оценкам экспертов, аэропорт оценивается более чем в 4,5 миллиарда долларов.

Напомним, 24 сентября стало известно, что между аэропортом Домодедово и Москвой построят скоростную трамвайную линию по маршруту "аэропорт Домодедово - станция метро "Домодедовская".

Кроме того, ранее было названо имя конечного собственника Домодедово. Это было связано с тем, что государство планирует инвестировать значительные средства в развитие Московского авиационного узла.

