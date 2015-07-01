По факту надлома стойки шасси Boeing в Домодедове возбуждено дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту надлома стойки шасси у Boeing в Домодедове, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным следствия, 29 июня 2015 года самолет "Трансаэро", на котором находилось 126 пассажиров и 6 членов экипажа, выполнял рейс по маршруту Москва-Краснодар.

При буксировании тягачом судна со стоянки на точку запуска произошел надлом носовой стойки шасси, в результате чего он получил механическое повреждение и был отстранен от полетов.

У следствия есть основания полагать, что неустановленными пока лицами были выполнены работы, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров и экипажа.

В настоящее время СК проводит комплекс следственных действий и устанавливает все обстоятельства преступления и подозреваемых.

В самой авиакомпании тогда заявили, что причины повреждения установит специальная комиссия. Пассажиров доставили в Краснодар резервным бортом.