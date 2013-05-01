Форма поиска по сайту

01 мая 2013, 17:05

50 туристов из Москвы более 9 часов не могли вылететь в Турцию

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 50 российских туристов более 9 часов не могли вылететь из аэропорта "Домодедово" на отдых в Турцию. Им не нашлось места на борту самолета, который вылетел в Турцию в шесть утра.

Нештатная ситуация возникла в связи с тем, что одна из авиакомпаний допустила овербукинг, то есть перевыкуп около 50 посадочных мест в самолете, сообщает РИА Новости.

Ситуация разрешилась только к 16.00 - когда туристам нашлось место на борту другого рейса, вылетевшего в Турцию, сообщает "Интерфакс". По другой информации, вылет состоится только в 20.00.

Туристы направлялись на отдых в Анталию.

Отметим, что неприятности у россиян возникли и в Египте, где прибывших на отдых туристов отказался обслуживать бастующий персонал одного из отелей.

Домодедово туристы чп авиа и аэропорты

