Дом Мельникова стал памятником федерального значения

Дом Мельникова на Арбате стал объектом федерального значения

Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке стал объектом культурного наследия федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Текст документа размещен на сайте российского правительства.

"Согласиться с предложением министерства культуры России, согласованным с правительством Москвы, об изменении категории объекта культурного наследия регионального значения "Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 года архитектора Константина Мельникова" на категорию объекта культурного наследия федерального значения", - отмечается в документе.

Экспериментальный жилой дом-мастерская - одно из ярчайших произведений архитектора Константина Мельникова, выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение.

Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой.