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Политика

30 декабря 2014, 19:45

Исторический облик дома Нирнзее сохранят при реконструкции

Дом Нирнзее культурное наследие власть Марат Хуснуллин строительство и реконструкция

Фото: mos.ru, Александр Иванов

Исторический облик дома Нирнзее сохранят при реконструкции. Здание буде частично снесено и полностью восстановлено в ходе реконструкции, заявил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин

“Принято решение о его частичном сносе с сохранением фасадов, с полным восстановлением после реконструкции” пояснил
Хуснуллин

Снос конструкций, кроме фасада, необходим для строительства подземной парковки, добавил Хуснуллин, отметив, что там планируется строительство не офисного центра, а жилья. По словам заммэра, инвестор обещал после завершения проекта вернуть зданию первоначальный вид.

В ноябре этого года, M24.ru сообщало, что проект предусматривает реконструкцию комплекса зданий на Садовнической улице 9. Инвестор предложил отреставрировать фасадную стену строения №1, а строения №2 и №3 разобрать.

Ранее Движение “Архнадзор” и коалиция "В защиту старой Москвы", высказывали тревогу, что инвестор сносит важные архитектурные объекты дореволюционной застройки.

В свою очередь в Мосгорнаследии подчеркивали, что владелец здания имеет все документы на снос дома, который к слову, охранного статуса не имеет.

По словам председателя рабочей группы и заместителя руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, требования и аргументы компании вполне понятны и законны.

"С 2001 по 2010 год собственник последовательно выполнял все требования контракта. В том числе, из аварийного дома были расселены более 200 жителей, а обоснованные затраты на расселение и проектирование объекта составляют около 4 миллиардов рублей. Более того, к началу 2011 года у инвестора была вся необходимая документация, в том числе решение комиссии по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах города Москвы на полный демонтаж строений 2 и 3", - пояснил Емельянов.

История вопроса

Со времени постройки в 1912 году до 1931 года "Дом Нирнзее" — самое высокое жилое здание Москвы. Его высота составляет 40 метров.

В подвале дома работали: театр-кабаре "Летучая мышь" ; цыганский театр "Ромэн; театр-студия Ф. Каверина.

Дом связан с именами М. Булгакова, К. Паустовского, Ю. Бурлюка, В. Маяковского.

В настоящее время здесь располагаются Учебный театр ГИТИС, студия "Бета Бор Мюзикл", журнал "Вопросы литературы", фонд содействия развитию литературы "Литературная критика".

Cтроитель и первый владелец дома Нирнзее, по одной из версий покончил с собой зимой 1918 г., бросившись в лестничный пролет.

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