Фото: mos.ru, Александр Иванов

Исторический облик дома Нирнзее сохранят при реконструкции. Здание буде частично снесено и полностью восстановлено в ходе реконструкции, заявил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин

“Принято решение о его частичном сносе с сохранением фасадов, с полным восстановлением после реконструкции” пояснил

Хуснуллин

Снос конструкций, кроме фасада, необходим для строительства подземной парковки, добавил Хуснуллин, отметив, что там планируется строительство не офисного центра, а жилья. По словам заммэра, инвестор обещал после завершения проекта вернуть зданию первоначальный вид.

В ноябре этого года, M24.ru сообщало, что проект предусматривает реконструкцию комплекса зданий на Садовнической улице 9. Инвестор предложил отреставрировать фасадную стену строения №1, а строения №2 и №3 разобрать.

Ранее Движение “Архнадзор” и коалиция "В защиту старой Москвы", высказывали тревогу, что инвестор сносит важные архитектурные объекты дореволюционной застройки.

В свою очередь в Мосгорнаследии подчеркивали, что владелец здания имеет все документы на снос дома, который к слову, охранного статуса не имеет.

По словам председателя рабочей группы и заместителя руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, требования и аргументы компании вполне понятны и законны.

"С 2001 по 2010 год собственник последовательно выполнял все требования контракта. В том числе, из аварийного дома были расселены более 200 жителей, а обоснованные затраты на расселение и проектирование объекта составляют около 4 миллиардов рублей. Более того, к началу 2011 года у инвестора была вся необходимая документация, в том числе решение комиссии по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах города Москвы на полный демонтаж строений 2 и 3", - пояснил Емельянов.