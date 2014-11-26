Фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Подмосковье

Фото: ТАСС

С 15 по 27 декабря в Долгопрудном пройдет третий городской фестиваль "Дед Мороз и Снегурочка – С Новым годом!", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Жители Долгопрудного смогут посмотреть выступления Дедов Морозов и Снегурочек во дворах домов в рамках новогоднего городского фестиваля. Его организатором традиционно выступит управление культуры и молодежной политики городской администрации.

В рамках первого тура участники фестиваля покажут свои программы на конкурсе, который пройдет в Доме культуры "Вперед". Во втором туре конкурсанты покажут номера во дворах города.

Заключительный гала-концерт фестиваля традиционно пройдет в городском парке культуры и отдыха.