Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2014, 05:17

Регионы

Фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Подмосковье

Фото: ТАСС

С 15 по 27 декабря в Долгопрудном пройдет третий городской фестиваль "Дед Мороз и Снегурочка – С Новым годом!", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Жители Долгопрудного смогут посмотреть выступления Дедов Морозов и Снегурочек во дворах домов в рамках новогоднего городского фестиваля. Его организатором традиционно выступит управление культуры и молодежной политики городской администрации.

В рамках первого тура участники фестиваля покажут свои программы на конкурсе, который пройдет в Доме культуры "Вперед". Во втором туре конкурсанты покажут номера во дворах города.

Заключительный гала-концерт фестиваля традиционно пройдет в городском парке культуры и отдыха.

Сайты по теме


Долгопрудный Дед Мороз фестивали и праздники мо Снегурочка городской фестиваль

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика