Дневник Паралимпиады в Сочи: день третий

Фото:ИТАР-ТАСС

Сборная России продолжила уверенное выступление на Паралимпиаде в Сочи. Наши спортсмены довели общее количество выигранных медалей до 24, из которых 7 - золотые.

В общем зачете сборная России занимает первое место с огромным отрывом от преследователей - на счету россиян 7 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград. Второй идет команда Германии с 3 золотыми медалями, а на третьей строчке расположилась команда Украины - 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды.

В понедельник российские спортсмены завоевали 7 медалей. Наиболее успешной стала гонка на 15 километров для женщин с нарушениями зрения, где наши лыжницы завоевали две медали. Золото досталось Елена Ремизовой, а серебро - Михалине Лысовой.

Также две медали выиграли российские лыжники в гонке на 20 километров. Золотым призером Паралимпиады стал Рушан Миннегулов, а бронзовым - Владислав Лекомцев.

В лыжной гонке на 15 километров бронза досталась Анне Милениной, а в гонке на 20 километров для мужчин с нарушениями зрения на вторую ступень пьедестала поднялся Станислав Чохлаев.

Кроме того, серебро в супергигантском слаломе завоевала Александра Францева.

