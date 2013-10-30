Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 09:31

Политика

Замглавы Рособоронзаказа уволен из-за неверной декларации о доходах

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Рособоронзаказа Александра Домбровского. Чиновник указал неверные данные в своей декларации о доходах.

Как пишет "Коммерсантъ", в документах указывалась сумма в размере 1,5 миллионов рублей, но проверка показала, что на счетах в некоторых российских банках у Домбровского есть незадекларированные деньги.

Замглавы ведомства занял свой пост в апреле 2013 года и написал заявление об уходе сразу после того, как нарушение вскрылось. При этом за 9 месяцев текущего года инспекторы выявили нарушения на 3,13 миллиарда рублей в курируемых Домбровским гособоронзаказах.

"Скромность" чиновника в декларации нашел помощник президента Евгений Школов, который с апреля 2013 года является уполномоченным Кремля по проверке чиновников, а с июня — еще и уполномоченным Кремля по антикоррупционным проверкам.

