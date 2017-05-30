Медведев поздравил Андрея Звягинцева с призом жюри в Каннах

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев поздравил режиссера Андрея Звягинцева с призом жюри на Каннском кинофестивале. Официальное обращение было опубликовано на сайте правительства.

"Ваша картина "Нелюбовь" открыла конкурсную программу и, несмотря на свое название, обрела любовь и признание кинокритиков и зрителей. Она стала настоящим событием этого знаменитого кинофорума. А самое главное – ярко продемонстрировала, что российское авторское кино пользуется популярностью и вызывает большой интерес во всём мире", – говорится в телеграмме.

Также премьер-министр назвал фильм "пронзительным и честным" рассказом об отношениях отцов и детей.

Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева был показан в основной программе 70-го Каннского кинофестиваля и получил высокую оценку зрителей: после киносеанса в перый день смотра публика аплодировала стоя, а в пятый день он возглавил рейтинг кинокритиков. Картина получила приз жюри, возглавляемого Педро Альмодоваром. В российский прокат "Нелюбовь" выйдет 1 июня.

