Медведев поздравил Андрея Звягинцева с призом жюри в Каннах

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев поздравил режиссера Андрея Звягинцева с призом жюри на Каннском кинофестивале. Официальное обращение было опубликовано на сайте правительства.
"Ваша картина "Нелюбовь" открыла конкурсную программу и, несмотря на свое название, обрела любовь и признание кинокритиков и зрителей. Она стала настоящим событием этого знаменитого кинофорума. А самое главное – ярко продемонстрировала, что российское авторское кино пользуется популярностью и вызывает большой интерес во всём мире", – говорится в телеграмме.
Также премьер-министр назвал фильм "пронзительным и честным" рассказом об отношениях отцов и детей.