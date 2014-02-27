Медведев подписал постановление о соцнорме потребления электроэнергии

Фото: ИТАР-ТАСС

Дмитрий Медведев подписал постановление о социальной норме потребления электроэнергии, сообщается на сайте российского правительства.

Согласно документу потребители, которые сумеют уложиться в определенную социальную норму, будут оплачивать электроэнергию по специальным "дешевым" тарифам. За киловатты сверх нормы придется платить по увеличенной стоимости.

При этом для многодетных семей, инвалидов, семей с детьми, которые имеют ограничения по здоровью, для сельских жителей, для одиноких пенсионеров и для жильцов аварийных и ветхих домов нормы будут увеличены.

Доказывать льготу не придется - органы местной власти и энергетики должны будут сами обмениваться информацией для определения размера социальной нормы каждому домохозяйству.

Когда нововведение появится в том или ином регионе, решат власти субъекта России, но это произойдет не позднее 1 июля 2016 года. За расчетами будет следить Федеральная служба по тарифам.

С 1 сентября 2013 года соцнорма в пилотном режиме действует в шести регионах России. В Нижегородской и Владимирской областях норма составила 50 кВт-ч на человека в месяц, в Забайкальском крае — 65 кВт-ч, в Красноярском —57, в Ростовской области — 96, а в Орловской — 190 кВт-ч. Потребление сверх социальной нормы в пилотных областях стоит в 1,5-1,6 раза дороже.