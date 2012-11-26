Фанатам-нарушителям могут запретить вход на стадионы пожизненно

Фанатам, нарушившим закон, могут пожизненно запретить посещение матчей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предлагает ввести в закон пожизненный запрет на посещение стадионов фанатам, нарушающим порядок.

Законопроект "О болельщиках", который подготовлен для внесения в Госдуму, предусматривает наказание в виде запрета на посещение матчей от месяца до года.

Премьер также потребовал обеспечить безопасность на спортивных мероприятиях и для болельщиков, и для спортсменов.

По мнению главы правительства, нужны юридически сбалансированные меры, которые будут достаточно жесткими по отношению к хулиганам и предельно жесткими в отношении тех, кто нацелен на совершение преступления.

Медведев отметил также, что такой закон особенно актуален в преддверии крупных соревнований: универсиады в Казани, Олимпиады в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.