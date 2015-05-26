Технопарк МФТИ открыли на северо-востоке столицы

На северо-востоке Москвы открыли новый технопарк

Премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли технопарк Московского физико-технического института (МФТИ) в районе Северный. В скором времени на северо-востоке города появится и Научно-образовательный кластер "Физтех-XXI".

"Открытие технопарка – это значимое событие. Несколько лет назад говорить о таких проектах было несколько бессмысленно – север Москвы развивался довольно хаотично. В массовом порядке строилось жилье, не то что без какой-то транспортной инфраструктуры, но даже и без социальной. И все это логичным образом привело к полному транспортному коллапсу на Дмитровке, на Ленинградке. И это направление, эти районы, стали непривлекательными для инвестиционной деятельности. Целый ряд решений в корне изменил эту ситуацию", – сказал Сергей Собянин.

По его словам, уже сейчас создается транспортная инфраструктура вокруг нового технопарка – завершены основные работы по реконструкции Дмитровского шоссе. "Это и развязки на МКАД, и эстакады, и дублеры. Это один из крупнейших транспортных проектов города", – отметил мэр Москвы.

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Сергей Собянин добавил, что рядом с технопарком построят центр исследований и разработок, научно-выставочный комплекс и бизнес-центр. Источником кадров для компаний будет МФТИ, учебные корпуса и общежития которого расположены в шаговой доступности от будущего кластера.

По словам Дмитрия Медведева, технопарк МФТИ построили в рекордно короткие сроки – за 11 месяцев. "Нам нужны быстровозводимые здания, комплексы, чтобы заниматься разными вопросами, включая высокие технологии. Я напомню, что мы несколько лет назад запустили программу по развитию высоких технологий и созданию соответствующих технопарков, в результате чего получилось, что в 10 регионах появилось 12 вот таких инновационных центров, где-то больше, где-то меньше. Самое главное, что в них сегодня работают 800 компаний и 19 тысяч новых рабочих мест создано", – отметил он.

Напомним, технопарк МФТИ был возведен в рамках программы создания территориальных инновационных кластеров. Для строительства выбрали площадку в районе Северный. Строительство велось с января 2014 года по май 2015 года. Здание технопарка состоит из 7 секций от 1 до 7 этажей, а общая площадь технопарка – 30,7 тысячи кв. метров.

"Москва в цифрах": Технопарк МФТИ

Сейчас уже заключены предварительные договоры о размещении 13 высокотехнологичных компаний, среди которых фирмы Acronis, Parallels, ABBYY и другие. Эти компании зарезервировали около 60 процентов полезной площади технопарка.

Кроме того, в рамках проекта планируется строительство отеля и апартаментов, жилых кварталов, школ, детских садов, храма, паркингов и магазинов. Главным объектом благоустройства станет парк "Долгие пруды" общей площадью в 120 гектаров.

Добраться до кластера можно будет по Дмитровскому шоссе, а также электричкой по Савеловскому направлению МЖД. Помимо того, в скором времени откроется станция метро "Ховрино" Замоскворецкой линии и северный участок Люблинско-Дмитровской ветки. Также запланировано строительство линии трамвая из района Северный до железнодорожной платформы "Лианозово" и транспортно-пересадочных узлов у платформ "Долгопрудная" и "Новодачная".

Ранее М24.ru сообщало, что в столице существует шесть технопарков и один технополис. Московские власти считают, что их должно быть не меньше 60. К 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков.

В рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано восемь объектов инновационной промышленности: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас", "Калибр" и "Техноспарк". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012–2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в прошлом году превысил порядка миллиарда рублей.