Правительство одобрило меры поддержки автопрома

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Дмитрий Медведев одобрил меры поддержки отечественного автопрома, которые ранее предложил Минпромторг. На эти цели планируется выделить 25 миллиардов рублей, передает МИА "Россия сегодня".

"В первую очередь, идеи касаются субсидирования процентных ставок по автокредитам, снижения стоимости лизинга", – отметил Медведев. Кроме того, по его словам, предлагается федеральными структурами дополнительно закупить грузовики, коммерческий транспорт и спецтехнику.

"Конечно, деньги должны выделяться только на покупку техники, которая собрана на территории нашей страны, это очевидно", – подчеркнул при этом премьер.

Помимо этого, Дмитрий Медведев предложил обсудить, какие меры можно воплотить сразу, а какие – в определенной перспективе.

Ранее сообщалось, что концерн General Motors уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Кроме того, автопроизводитель приостановит работу завода по сборке Opel, расположенного в Санкт-Петербурге, там собирали Astra и Antara.

Отметим, что в России также собирают некоторые модели Chevrolet (Captiva, Cruze и Trailblazer), их производство тоже законсервируют. "Ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня локализации", – отметил гендиректор Opel Group Карл-Томас Нойманн.

В компании подчеркивают, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание автомобилей.

Кстати, производственные цеха в Санкт-Петербурге были переведены на сокращенный режим работы еще летом 2014 года, когда на российском авторынке наметились неблагоприятные тенденции. В то же время Opel объявил об уходе из Китая.