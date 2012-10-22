Эффект от вступления в ВТО будет виден через 5-10 лет - Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что результаты от вступления России во Всемирную торговую организацию можно будет увидеть только через 5-10 лет.

"Никто никогда не утверждал, что вступление в ВТО - это эпоха всеобщего счастья. Я сам неоднократно говорил, что ВТО - это только инструмент, это свод правил игры", - отметил Дмитрий Медведев.

Как сообщает агентство "Интерфакс", также Медведев заявил: "200 лет назад можно было жить, торговать и развиваться без ВТО, просто потому, что пространство было уже, коммуникаций было гораздо меньше, и единых правил не нужно было".

"Сейчас они нужны. И то, что мы присоединились к ним, означает только одно - у нас есть входной билет в клуб государств, которые решили действовать по определенным правилам", - добавил премьер.

По слова Медведева, от вступления в ВТО будут не только плюсы, но и минусы. "Но в глобальном плане через определенное количество лет мы, безусловно, выиграем, просто потому что мы приведем свои институты в соответствие тем, как работают аналогичные институты в других странах", - подчеркнул глава правительства. "Я думаю, что результат мы увидим не в короткой перспективе, а лет через 5-10", - добавил он.

Напомним, Россия стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 года. Эффект от вступления страны в ВТО оценивают по-разному: кто-то прогнозирует для российского бюджета большие потери, а кто-то наоборот - стабильную прибыль.