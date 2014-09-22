Медведев обязал туркомпании предоставлять клиентам документы за сутки до отъезда

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее туроператоров предоставлять туристам необходимые документы на отдых как минимум за сутки до отъезда. Это касается и авиабилетов - пассажиры будут получать их заранее, сообщается на официальном сайте правительства России.

Глава кабинета министров подчеркнул, что это постановление - один из документов, который планируется принять для защиты туристов, выезжающих на отдых за границу.

При оформлении билета в электронном виде клиенту выдадут выписку, содержащую сведения о перевозках. В правительстве отметили, что принятое решение поможет обезопасить российских туристов.

Напомним, в июле этого года российские туроператоры начали испытывать серьезные проблемы, что немедленно отразилось на туристах. Некоторых россиян, оплативших отдых, выгоняли из отелей. 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной этого решения в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа обанкротился туроператор "Авиачартер-ДВ", 8 сентября 2014 года - петербургский туроператор "Солвекс-Турне", а 13 сентября - петербургская компания "Море солнца".

Последней обанкротившейся компанией стал туроператор "Верса", приостановивший деятельность 17 сентября.