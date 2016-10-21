Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2016, 18:06

Политика

Налог на тунеядство вводить не планируется

Налог на тунеядство вводить не планируется, пояснил Дмитрий Медведев. Вместо этого планируется обязать платить за соцуслуги тех, кто сейчас не делает взносов, передает телеканал телеканал "Москва 24".

"Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой", – сказал премьер.

Медведев подчеркнул что право граждан не работать защищено конституцией и за тунеядство наказаний не предусмотрено.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила о разработке законопроекта, согласно которому граждан обяжут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин добавил, что сбор с неработающих граждан может быть установлен в размере 20 тысяч рублей в год. Это составная цифра, она формируется из подоходного налога и взноса в фонд ОМС.

Министр также подчеркнул, что речь идет именно о гражданах с доходами, которые не платят социальные отчисления.

Дмитрий Медведев налоги законы налог на тунеядство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика