Налог на тунеядство вводить не планируется, пояснил Дмитрий Медведев. Вместо этого планируется обязать платить за соцуслуги тех, кто сейчас не делает взносов, передает телеканал телеканал "Москва 24".

"Речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой", – сказал премьер.

Медведев подчеркнул что право граждан не работать защищено конституцией и за тунеядство наказаний не предусмотрено.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила о разработке законопроекта, согласно которому граждан обяжут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин добавил, что сбор с неработающих граждан может быть установлен в размере 20 тысяч рублей в год. Это составная цифра, она формируется из подоходного налога и взноса в фонд ОМС.

Министр также подчеркнул, что речь идет именно о гражданах с доходами, которые не платят социальные отчисления.