Власти подготовили законопроект о борьбе с неплательщиками за ЖКУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Минэнерго совместно с Минстроем разработали и направили в Госдуму законопроект о борьбе с системными неплательщиками ЖКХ, сообщил депутатам нижней палаты парламента премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Минэнерго и Минстрой разработали поправки в законодательство, которые направлены в Госдуму. С их принятием мы рассчитываем, что удастся урегулировать проблему задолженности", – приводит слова Медведева Агентство "Москва".

Премьер отметил, что в документе устанавливаются параметры ответственности за отказ платить за коммуналку. "Речь, в частности, идет именно о системных неплательщиках и о так называемых "неотключаемых" потребителях, которые в настоящий момент стали основными должниками", – объяснил Дмитрий Медведев.

На сегодняшний день, если жильцы вовремя не заплатили за коммунальные услуги, к счету добавляются пени. Размер штрафа будет зависеть от количества дней просрочки, суммы платежа и ставки рефинансирования Центрального банка. На данный момент она равна 15 процентам. Например, для долга в 3 тысячи рублей, просроченного на 30 дней, пени составят 45 рублей.

Если же жилец не платит за коммунальные услуги более двух месяцев, то управляющая компания имеет право отключить в его квартире горячую воду или электроснабжение. Однако перед этим организация должна уведомить жильца о задолженности в письменном виде.

Кроме того УК может подать в суд, чтобы взыскать долг. Если неплательщик попытается проигнорировать решение суда, дело передадут приставам. Чтобы взыскать долг, они могут забрать у жильца гараж, машину, дачу или другое имущество, арестовать счета и вклады в банках и ограничить выезд должника за границу.

По данным на 1 марта 2014 года, задолженность за услуги ЖКХ в Центральном федеральном округе составила 166 млрд рублей, из которых долги физических лиц – 42 млрд рублей. По данным коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн", жители столицы задолжали 15 миллиардов рублей за услуги ЖКХ. При этом за 2014 год общий объем долга вырос на 30 процентов.

Отметим также, что столичные МФЦ оказывают услугу по реструктуризации долгов за ЖКХ, чтобы их было удобнее выплатить. Кроме того, Сбербанк автоматически списывает задолженности со счетов своих клиентов, если дело передают приставам. Аналогичное взаимодействие с ФССП могут наладить в ближайшее время ВТБ 24 и Банк Москвы.