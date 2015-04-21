Санкции могут нанести экономике ущерб в 75 млрд евро – Медведев

В Госдуме Дмитрий Медведев отчитался о работе правительства

Кризис в России развивается не по самому жесткому сценарию, а экономическую ситуацию уже удалось стабилизировать. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время своего отчета в Госдуме, передает ТАСС. При этом председатель правительства сообщил, что ущерб от санкций составит в этом году порядка 75 млрд евро.

Премьер-министр отметил, что уровень цен, безработица, банковская система и промышленность могли бы находиться в более тяжелом состоянии. Медеведев заявил, что валютный рынок успокоился и экономика уже адаптируется к плавающему курсу рубля.

"У нас по-прежнему невысокий уровень государственного долга. Дефицит федерального бюджета, хотя и несколько увеличился, по итогам этого года останется на экономически безопасном уровне. Безработица остается в пределах разумных показателей, она низкая применительно к сопоставимым условиям в других странах", – сообщил премьер.

Премьер–министр также отметил, что в 2015 году потери от санкций могут вырасти в несколько раз. По итогам года они могут составить около 4,8 процентов ВВП - порядка 75 миллиардов евро. Россия впервые сталкивается с подобными вызовами, добавил он.

Он добавил, что инфляция замедляется и снижается ключевая ставка Центробанка.Тем не менее премьер предостерег законодательное собрание от иллюзий полной победы. "Если внешнее давление будет усиливаться, цены на нефть сохранятся на экстремально низком уровне надолго, нам придется развиваться в другой экономической реальности, которая будет проверять всех нас на прочность что называется "по полной программе", – полагает премьер.

В России растет число безработных

Дмитрий Медведев также сравнил нынешнюю экономическую ситуацию с кризисом 2008 года. "В 2009 году мы испытали гораздо более серьезные проблемы. ВВП тогда упал почти на 8 процентов, промышленное производство – более чем на 10 процентов, более значительным, чем в прошлом году, было и снижение биржевых курсов российских акций. И несопоставимо тяжелее была ситуация на рынке труда", – напомнил председатель правительства. В то время как в 2014 году, по оценкам зарубежных экспертов, из-за санкций России был нанесен ущерб порядка 25 миллиардов евро, то есть порядка 1,5 процентов ВВП.

Отметим, что столичное правительство утвердило собственный антикризисный план в феврале 2015 года. Документ включает в себя около 70 мероприятий по поддержке экономики и сокращению расходов. Так комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам уже одобрила закон о двухлетних "налоговых каникулах" для бизнеса. Ставка 0% будет действовать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые используют упрощенную или патентную систему налогообложения. А сами чиновники из мэрии откажутся от заграничных командировок и закупок автомобилей.